Сенегальский полузащитник «Эвертона» Идрисса Гуйе может стать игроком французского «Пари Сен Жермен».

По информации L’Equipe, парижский клуб заинтересован в переходе 29-летнего футболиста и стал активнее в переговорах. Отмечается, что клуб представляет агент Пини Захави, и французская команда хочет закрыть сделку в январе. «Пари Сен Жермен» давно следит за сенегальцем, и он стал приоритетной целью французского клуба.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен Жермен» заинтересован в приобретении бельгийского защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда.

Также стало известно, что нападающий французского клуба уругваец Эдинсон Кавани отказался перейти в китайский «Далянь Ифан». Отмечается, что китайский клуб сделал игроку деловое предложение, однако футболист оказался в нём не заинтересован.