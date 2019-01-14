Сын Михаэля Шумахера Мик Шумахер может подписать контракт с командой «Формулы-1» «Феррари».

Как сообщает интернет-портал Motorsport.com, 19-летний гонщик станет тест-пилотом «Феррари» и будет участвовать в тестах «Формулы-1» во время будущего сезона. Также Шумахер войдёт в состав гоночной академии «Феррари». Сообщается, что о подписании контракта официально объявят в ближайшие дни.

Отметим, что Мик Шумахер стал чемпионом европейской «Формулы-3», оформив титул досрочно. Мик занял второе место во второй гонке заключительного этапа. С победой его поздравил бывший гонщик «Формулы-1» Фелипе Масса, сейчас выступающий в «Формуле Е». Масса выступал с Михаэлем Шумахером в «Формуле-1» в составе «Феррари».