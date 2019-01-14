Аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал о возвращении в петербургский клуб из аренды в итальянской «Аталанте».

В комментарии официальному сайту команды Ригони заявил, что счастлив вернуться в «Зенит». Он понимает, что возвращение стало для него ещё одним шансом, и намерен им воспользоваться.

Ригони назвал «Зенит» сильной командой, которая способна добиться успехов в Европе. Аргентинец выделил Лигу Европы в качестве важнейших турниров сезона. По его мнению, зенитовцы должны думать как победители не опускать планку задач.

Напомним, Ригони мог оказаться в одном из американских клубов, но выбрал «Зенит». Также переговоры о приобретении Ригони с «Зенитом» вёл аргентинский «Ривер Плейт». Действующий обладатель Кубка Либертадорес сделал предложение о покупке аргентинца, однако переговоры прошли неудачно.

О возвращении Ригони в «Зенит» стало известно 8 января.