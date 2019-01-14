Мадридский «Реал» заинтересован в обмене полузащитника Иско на форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы.

Информация появилась в распоряжении издания Tuttosport. Иско намерен покинуть «Реал», так как не поладил с главным тренером Сантьяго Солари. Приоритетным вариантом для трансфера является «Ювентус», однако руководство королевского клуба готово отпустить футболиста только в обмен на аргентинца Пауло Дибалу.

Соглашение Иско с «Реалом» действует до конца июня 2022 года. Согласно данным Transfermarkt, его стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

Напомним, конфликт между Иско и Солари возник в ноябре: футболист отказался пожать тренеру руку. Эпизод случился в раздевалке после поражения «Реала» от «Эйбара» (0:3) в испанской Примере.