Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко раскритиковал журналистов телеканала «РЕН ТВ» за вмешательство в частную жизнь.
Плющенко лежал в больнице после операции по удалению межпозвоночной грыжи, и под видом родственников к нему в палату ворвались корреспонденты.
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Хочу поблагодарить всех моих поклонников и друзей,мою семью и спортсменов за поддержку и переживания!Я иду на поправку и у меня все хорошо! 💪🏻Но также я хочу сегодня выразить слова презрения каналу « Рен-тв» и лично его руководителю Владимиру Владимировичу Тюлину ,чьи журналисты сегодня днём, обманув охрану и медсестёр,под видом моих родственников ворвались ко мне в палату и начали снимать меня спящего,а потом, разбудив интересоваться моим здоровьем !Уже выложили это гнусное видео на своём сайте!Мне стыдно за Ваш канал,Владимир Владимирович Тюлин,за Ваших журналистов и за Ваш подход к Вашему делу!Когда человек лежит на больничной койке перевязанный, Ваша команда творит такие дела,то к Вам нет ни малейшего уважения.У меня складывается впечатление,что Вы — человек без принципов и для Вас в профессии журналиста давно утрачены и честь,и достоинство в погоне за рейтинговыми сюжетами!Я искренне надеялся,что в телефоном разговоре со мной Вы принесёте извинения за поступок Ваших сотрудников,так как любые сведения полученные СМИ должны быть получены законным способом,а не обманом ,но Вы этого не сделали,снова твердя мне про рейтинги Вашего Канала(
В «Инстаграме» он выразил «РЕН ТВ» и руководителю Владимиру Тюлину слова презрения. Журналисты снимали бывшего спортсмена спящим, а когда разбудили, стали интересоваться его здоровьем. Плющенко рассказал, что «гнусное видео» уже выложено на сайте телеканала.
Плющенко связался с Тюлиным по телефону, но тот не извинился, сославшись на рейтинги издания.
Экс-фигурист также поблагодарил всех за поддержку, написав, что уже идёт на поправку.