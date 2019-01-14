Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко раскритиковал журналистов телеканала «РЕН ТВ» за вмешательство в частную жизнь.

Плющенко лежал в больнице после операции по удалению межпозвоночной грыжи, и под видом родственников к нему в палату ворвались корреспонденты.

В «Инстаграме» он выразил «РЕН ТВ» и руководителю Владимиру Тюлину слова презрения. Журналисты снимали бывшего спортсмена спящим, а когда разбудили, стали интересоваться его здоровьем. Плющенко рассказал, что «гнусное видео» уже выложено на сайте телеканала.

Плющенко связался с Тюлиным по телефону, но тот не извинился, сославшись на рейтинги издания.

Экс-фигурист также поблагодарил всех за поддержку, написав, что уже идёт на поправку.