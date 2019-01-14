Британский теннисист Энди Маррей раскритиковал правила Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Маррей недоволен пунктом, согласно которому спортсмену необходимо ежедневно отчитываться о своём местонахождении, но допинг-офицеры несмотря на это могут прийти без предупреждения. В комментарии The Guardian Маррей назвал эти правила «драконовскими».

Теннисист заявил, что следуя антидопинговому кодексу вести нормальную жизнь практически невозможно. Допинг-офицеры могут прийти после долгого перелёта со сменой часовых поясов или в отпуске. Маррей подчеркнул, что выступает против употребления допинга, но хочет видеть более адекватные меры по отношению к теннисистам.

Напомним, Маррей вылетел с Australian Open в первом круге, уступив Роберто Баустиста-Агуту.