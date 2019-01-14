Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв объявил состав сборной России на этап Кубка мира в Рупольдинге.

В «Инстаграме» Драчёв написал, что изменение будет сделано у женщин: Валерия Васнецова отправится на Кубок IBU, а на Кубке мира выступит Анастасия Морозова. Россию представят биатлонистки, выигравшие эстафету в Оберхофе: Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт, а также Ирина Старых и Светлана Миронова.

Мужской состав не претерпел ротаций. В Рупольдинге побегут победители оберхофской эстафеты Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, а также Матвей Елисеев и Семён Сучилов.

Этап Кубка мира в Рупольдинге будет проходить с 16 по 20 января.