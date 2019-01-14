Нападающий «Зенита» Артём Дзюба узнал о существовании полного тёзки и выразил желание с ним познакомиться.

Об этом стало известно из нового выпуска видеоблога «Зенит-ТВ», которые осветил прохождение футболистами зимнего медосмотра перед стартом тренировочных сборов. Врач команды сообщил Дзюбе, что вчера в клинику приходил полный тёзка футболиста — Артём Сергеевич Дзюба.

Капитан сборной России изъявил желание познакомиться с этим человеком.

Напомним, медосмотр с «Зенитом» прошёл Леандро Паредес, практически перешедший в «Челси». Агент ФИФА Шандор Варга объяснил, что Паредес был обязан прибыть на медосмотр с «Зенитом», так как его контракт с клубом еще действует.

Также в видеоблоге «Зенита» появится выпуск о второй части медосмотра.