Личный тренер Александра Логинова Александр Касперович рассказал о подготовке биатлониста к чемпионату мира.

В комментарии «Спорт Экспрессу» Касперович заявил, что к чемпионату мира его подопечный будет подводиться индивидуально, и на турнире у него не должно возникнуть проблем с ходом. Подготовка будет вестись по планам Касперовича, согласованным с тренером сборной Анатолием Хованцевым.

Напомним, на этапе Кубка мира в Оберхофе Логинов стал победителем спринта, а затем выиграл эстафету вместе с Максимом Цветковым, Евгением Гараничевым и Дмитрием Малышко. Россиянин идёт вторым в общем зачёте Кубка мира, уступая только норвежцу Йоханнесу Бё.

Логинов вошёл в состав команды на этап Кубка мира в Рупольдинге, который будет проходить с 16 по 20 января.