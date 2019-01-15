Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов может поехать на этап Кубка мира в канадский Кэнмор, чтобы не потерять позиции в общем зачёте Кубка мира.

В комментарии «Спорт Экспрессу» об этом заявил личный тренер биатлониста Александр Касперович. По его словам, этот вопрос пока не решён, но Логинов идёт вторым в общем зачёте Кубка мира и в случае пропуска канадского и американского этапов потеряет позиции.

Необходимые действия будут обсуждаться в тренерском штабе команды. Касперович считает, что Логинову нужно ехать на первый заокеанский этап в Кэнмор и пропустить соревнования в Солт-Лейк-Сити.

Напомним, этапы в Соединённых штатах Америки и Канаде пропустит российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт.