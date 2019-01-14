Норвежские лыжницы Кристин Ставос Скистад и Хелена Фоссесхольм, выступающие в юниорской возрастной категории, прошли курс гормональной терапии.

Об этом сообщается на официальном сайте федерации лыжных гонок Норвегии. Информация опубликована, чтобы показать, что лечение проходило в соответствии с правилами ВАДА и отвести от спортсменок подозрения в употреблении допинга.

Фоссесхольм в течение трёх лет лечилась гормоном роста, который входит в список запрещённых препаратов — в 13 лет её рост составлял 137,5 сантиметров. Антидопинговое агентство Норвегии выдало спортсменке терапевтическое исключение — следовательно, она не нарушила правил ВАДА.

Скистад принимала этинилэстрадин и примолют в целях ускорения полового созревания и контролируемого роста. Эти гормоны являются разрешёнными.

Отметим, что именно эти лыжницы являются самыми перспективными в юниорской сборной Норвегии.