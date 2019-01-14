Агент Маркоса Акуньи Пабло Дель Рио подтвердил, что защитником лиссабонского «Спортинга» интересуется петербургский «Зенит».

В комментарии «Чемпионату» Дель Рио заявил, что заполучить Акунью хотят несколько клубов, которые сделали предложения «Спортингу». Агент предпочёл не раскрывать много информации, пока переговоры не закончены, но подтвердил, что «Зенит» находится в числе этих команд.

Действующий контракт футболиста со «Спортингом» рассчитан до июня 2023 года. Сумма выкупа Акуньи у лиссабонского клуба составляет 20 миллионов евро.

Напомним, ранее стало известно, что в сферу интересов «Зенита» также попал защтник «Бенфики» Алехандро Гримальдо. Руководство петербуржцев готово предложить португальской команде 16 миллионов евро за испанского футболиста.