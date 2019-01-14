Спортивный арбитражный суд (CAS) в течение января опубликует мотивировочные части решений по российским спортсменам, иски которых рассматривались после опубликования доклада Макларена.

Информация появилась в распоряжении портала Inside The Games. Российские спортсмены подавали апелляции на решения комиссии Освальда. 28 человек выиграли дело, просьба ещё 11-ти была удовлетворена частично. В апреле 2018 года CAS опубликовал мотивировочные части по делу оправданного лыжника Александра Легкова и лишённого медалей Сочи-2014 бобслеиста Александра Зубкова.

Дела трёх российских биатлонисток — Ольги Вилухиной, Ольги Зайцевой и Яны Романовой — оказались приостановлены: спортсменки завершили карьеру и не стали обращаться в CAS с просьбой о возобновлении делопроизводства.