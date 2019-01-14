Член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев поделился эмоциями после побед сборной России в эстафетах на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

В комментарии «Спорт Экспрессу» Свищев назвал выступление биатлонистов триумфальным. Он поздравил спортсменов, болельщиков и Международный союз биатлонистов (IBU) с возвращением российского биатлона, заключив, что мировой биатлон без России невозможен.

Свищев выразил надежду, что скоро в России снова будет возможно проходить международные соревнования, так как в России прекрасный климат и отличная инфраструктура.

Напомним, в Оберхофе сборная России выиграла женскую и мужскую эстафеты, а Александр Логинов ранее стал победителем спринта. Следующий этап Кубка мира будет проходить в немецком Рупольдинге с 16 по 20 января.