«Зенит» потребовал у «Челси» более крупную сумму денег за полузащитника Леандро Паредеса.

Как сообщает портал Goal, руководство петербургского клуба назвало цену в 40 миллионов евро, хотя изначально «Челси» предложил на десять миллионов меньше.

Трансферное окно закроется в конце января, а в переходе Паредеса в стан лондонцев заинтересован лично главный тренер «Челси» Маурисио Сарри. В данный момент лондонский клуб находится в поиске замены Франсеску Фабрегасу, который перешёл в «Монако».

Отметим, что Паредес прошёл с «Зенитом» медосмотр, несмотря на почти состоявшийся трансфер. Агент ФИФА Шандор Варга объяснил, что Паредес был обязан прибыть на медосмотр с «Зенитом», так как его контракт с клубом еще действует.