Футбольный клуб «Авангард» из Курска может прекратить своё существование из-за финансовых проблем.

По информации «Советского спорта», футболисты отказались выходить из отпуска, и подготовка к оставшимся матчам ФНЛ находится под вопросом. Сообщается, что игроки до сих пор не получили премиальные за матчи прошлого сезона. Общая сумма задолженности — более 100 миллионов рублей.

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт рассказал, что в прошлом году клуб получил 177 миллионов рублей из регионального бюджета, а клуб имеет инвестора, который может оплатить сборы за границей.

Напомним, курский «Авангард» 9 мая 2018 года проиграл «Тосно» в финале Кубка России. «Тосно» также прекратил существование и был признан банкротом.