Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала победу над Харриет Дарт в рамках первого круга Australian Open.

На пресс-конференции Шарапова заявила, что игра была хорошей проверкой для её ноги и травмированного плеча — именно из-за этого ей пришлось досрочно завершить прошлый сезон. Спортсменка призналась, что до сих пор не пришла в оптимальное состояние, а иногда ей приходится играть через боль.

По словам Шараповой, ей всё ещё нравится играть в теннис и сидеть, что её работа даёт свои плоды. «Это работа сделала мою карьеру и мою жизнь такими, какие они есть», — заключила теннисистка.

Напомним, Мария Шарапова обыграла Харриет Дарт со счётом 6:0, 6:0. В следующем круге она сыграет с теннисисткой из Швеции Ребеккой Петерсон