Аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони в «истории» своего Instagram опубликовал фото Эрмитажа.

Футболист, вернувшийся из аренды, теперь находится в Петербурге. Фото он подписал словом «Привет!» и отметил температуру в городе.

Напомним, Ригони мог оказаться в одном из американских клубов, но выбрал «Зенит». Также переговоры о приобретении Ригони с «Зенитом» вёл аргентинский «Ривер Плейт». Действующий обладатель Кубка Либертадорес сделал предложение о покупке аргентинца, однако переговоры прошли неудачно.

О возвращении Ригони в «Зенит» стало известно 8 января.

Также сообщалось, что переговоры о приобретении Ригони с «Зенитом» вёл аргентинский «Ривер Плейт». Действующий обладатель Кубка Либертадорес сделал предложение о покупке аргентинца, однако переговоры прошли неудачно.

Ригони в первом же матче Серии А сделал дубль в ворота «Ромы», но в следующих 17 встречах сыграть только 11 раз, из них 5 раз выходил в стартовом составе.