Легенда мирового биатлона, восьмикратный олимпийский чемпион из Норвегии Уле-Эйнар Бьорндален назвал баню лучшим, что он пробовал в России.

«Она очень хороша», — заявил спортсмен в блиц-интервью МатчТВ.

Также он рассказал, что из-за большого лица в детстве его звали толстяком, заявил, что последний раз дрался в школе, и назвал самый глупый из заданных ему в ходе карьеры вопросов.

«Однажды на каком-то этапе Кубка мира меня спросили: «На каком рубеже вы стреляли, стоя на коленях?» Понимаете? Он думал, что на Кубке мира стреляют стоя, лежа и на коленях. Это был тупой журналист», — рассказал Бьорндален.

Ранее Бьорндален завершил карьеру, выступив вместе со своей супругой — белорусской биатлонисткой Дарьей Домрачевой — на Рождественской гонке. Она же стала прощальной для Антона Шипулина.