Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в своем Instagram опубликовал кадр из FIFA 19, в которой он играет сам за себя.

На кадре изображен Дзюба и главный тренер сборной России, который в игре почему-то выступает как агент футболиста. По сюжету игры агент ведет переговоры с «Миланом» и требует для своего клиента зарплату в 41 500 евро в неделю и подписной бонус в размере 390 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба узнал о существовании полного тезки и выразил желание с ним познакомиться.

Кроме того, недавно форвард молодёжной сборной России Виталий Кравцов заявил, что Артем Дзюба украл свой фирменный жест у него, а также он показал футболисту, как исполнять его правильно. По мнению Кравцова, «отдавать честь» нужно на льду, а не на футбольном поле.