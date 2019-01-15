Тренерский штаб петербургского «Зенита» огласил состав команды, которая полетела на первый тренировочный сбор в катарскую Доху.

Из вратарей в составе сине-бело-голубых в Катар отправились Андрей Лунев, Никита Гойло, Михаил Кержаков и Николай Рыбиков.

Также на первый сбор отправились девять защитников, среди которых Игорь Смольников, Александр Анюков, Миха Мевля, Денис Терентьев, Луиш Нету, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович (присоединится к команде позже по личным причинам), Илья Скроботов и Эльмир Набиуллин.

Сергей Семак взял в Катар 13 полузащитников. Это Юрий Жирков, Леандро Паредес, Клаудио Маркизио, Эрнани, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Далер Кузяев, Олег Шатов, Эмилиано Ригони, Роберт Мак и Леон Мусаев. Матиас Краневиттер, как и Иванович, прилетит в Доху позже.

Нападающих в Катаре будет всего трое, это Антон Заболотный, Артем Дзюба и Себастьян Дриусси.

Отмечается, что на первых сборах с сине-бело-голубыми поработает бразилец Артур Виллиам де Оливейра в роли ассистента главного тренера.

В Катаре сбор «Зенита» продлится с 15 по 28 января.