Восьмикратный олимпийский чемпион, норвежец Уле-Эйнар Бьорндален назвал самого сильного биатлониста, с которым ему пришлось сражаться за время многолетней карьеры.

«Сергей Чепиков. Он был безумно силен. В тот период для меня было очень сложно его обогнать. Потом я соревновался со многими русскими, но конкурировать с Чепиковым было безумно трудно», — рассказал Бьорндален в интервью МатчТВ.

По его словам, в идеальную эстафетную четверку он включил бы Рафаэля Пуаре, Свена Фишера, возможно себя и Йоханнеса Бё. Также вероятным членом такой четверки он назвал Мартена Фуркада, признав при этом, что «он не так хорош в эстафетах«.

Бьорндален признался, что уважает Фуркада, назвал его топ-спортсменом, отметив, что с такими навыками, как у французского биатлониста, за всю историю этого вида спорта наберется не больше трех-четырех человек. «Нам важно иметь таких парней, как он», — резюмировал норвежец.

Россиянин Сергей Чепиков — двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону. Первый в истории новой России обладатель Кубка мира по биатлону, с 2010 года он консультирует российскую сборную.