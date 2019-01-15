Российский пилот Сергей Карякин попал в аварию во время выступления в ралли-марафоне «Дакар» на мотовездеходе.

Как сообщается на официальном сайте гонки, экипаж Карякина несколько раз перевернулся во время прохождения 71-го километра седьмого спецучастка.

Автомобиль российского гонщика получил серьезные повреждения.

Карякин в своем Instagram опубликовал видеозапись аварии, после которой у его багги оторвалось переднее левое колесо.

Отметим, в генеральной классификации Карякин шел вторым, 13 минут и 31 секунду уступая лидеру испанцу Жерару Фарресу Гуэлю. Позже гонщик в своем Instagram написал, что экипаж продолжил гонку, и ему удалось добраться до финиша седьмого спецучастка. Он также отметил, что рассчитывать на подиум теперь нет никакого смысла.