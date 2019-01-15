Челябинский «Трактор» запустил флешмоб среди команд Континентальной хоккейной лиги, посвященный новому тренду лайкать в Instagram обычное куриное яйцо.

В Instagram челябинского клуба появилось фото яйца с логотипом команды, которое быстро собрало много лайков. Челябинцы в подписи к фото передали эстафету уфимскому «Салавату Юлаеву» и омскому «Авангарду», а первые уже ее приняли и передали дальше — казанскому «Ак Барсу» и финскому «Йокериту».

Отметим, тренд лайкать в интернете куриные яйца начался с того, что в Instagram появилась страница куриного яйца с одной фотографией, которая набрала рекордное число лайков, обогнав по этому показателю всех мировых знаменитостей.

В данный момент куриное яйцо набрало более 38 миллионов лайков.