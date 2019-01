View this post on Instagram

Новость, которая сделала наш день. Фотография обычного куриного яйца в аккаунте @world_record_egg набрала 26,5 миллионов лайков! А сколько наберет наше? ⚡️ ⠀ Начинаем считать и передаем эстафету @hcsalavat и @avangard_inside! 🥚 ⠀ #хктрактор #заряжай