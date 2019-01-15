Плохая погода в немецком Рупольдинге стала причиной отмены спринтерской гонки у мужчин на этапе Кубка мира по биатлону. Гонка должна была состояться 16 января.

Состав российской мужской сборной на этап в Рупольдинге не изменен: побегут победители оберхофской эстафеты Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, а также Матвей Елисеев и Семён Сучилов.

Изменение будет сделано у женщин: Валерия Васнецова отправится на Кубок IBU, а на Кубке мира выступит Анастасия Морозова. Женский спринт запланирован на 17 января.

Также в Рупольдинге пройдут эстафеты, триумфаторами которых на предыдущем этапе стали и россияне, и россиянки. Завершатся соревнования мужским и женским масс-стартами.

Ранее на неподходящую погоду для биатлона в Германии жаловался Мартен Фуркад. Французский биатлонист сообщил, что принимает участие в немецком этапе уже на протяжении десяти лет, но ни разу не бежал в подходящих условиях.