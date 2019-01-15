Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал, что на предстоящем саммите организации в Марракеше будет обсуждаться вопрос увеличения числа команд на чемпионате мира-2022 с 32 до 48.

По словам Инфантино, предстоящая встреча будет посвящена изучению предложений национальных ассоциаций-членов ФИФА об увеличении до 48 числа команд, которые принимают участие в чемпионате мира по футболу, начиная со следующего турнира.

Итальянец, слова которого приводит Maghreb Arabe Press, отметил, что на саммите будут приняты решения, которые касаются развития футбола в целом и женского футбола в частности.

Ранее сообщалось, что ФИФА намерена изменить правила аренды игроков. Предполагается, что после изменений будут введены ограничения на количество футболистов, которые могут быть отданы в аренду.