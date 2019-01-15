Бывший украинский боксер в тяжелом весе Владимир Кличко опроверг информацию о возобновлении своей карьеры.

По информации Sports Illustrated, которые приводят слова боксера, Кличко называет информацию о возобновлении карьеры «фейковыми новостями». Украинец не собирается проводить поединок против британца Диллиана Уайта весной 2019 года.

Кроме того, ранее промоутер Эдди Хирн рассказывал, что Кличко может возобновить карьеру ради боя-реванша с клиентом Хирна британцем Энтони Джошуа. Также Хирн называл фамилию Уайта как возможного соперника Кличко.

Напомним, бой с Энтони Джошуа стал для Владимира Кличко последним в его карьере. Он уступил британцу техническим нокаутом. На счету украинца 64 победы, среди которых 53 — нокаутом, и пять поражений.