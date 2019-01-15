Задача национальной сборной России на Олимпийских играх в Токио в 2020 году — войти в тройку сильнейших в медальном зачете.

«У нас очень высокий потенциал. Можно также с оптимизмом смотреть на подготовку нашей команды к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине», — заявил на расширенном заседании комитета Совфеда по социальной политике глава Минспорта РФ Павел Колобков.

На летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году Россия заняла четвертое место.

Ранее сообщалось, что Всемирный боксерский совет обратился к международному олимпийскому комитету с просьбой не убирать бокс из программы олимпийских игр. Также стоит вопрос об исключении тяжелой атлетики из программы летней Олимпиады. Такое предложение вынесли из-за множества допинговых скандалов, связанных с представителями этого вида спорта. При этом в программу Игр может войти самбо.