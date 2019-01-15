В официальном Twitter-аккаунте московского ЦСКА появилось шутливое фото полузащитника клуба Ильзата Ахметова, обыгрывающее новый тренд с куриным яйцом.

На фотографии Ахметов «готовится» съесть яйцо, а подпись гласит, что куриное яйцо стало ужином игрока в Кампоаморе по случаю мирового инста-рекорда.

🥚 Вчерашний ужин в Кампоаморе по случаю мирового инста-рекорда 🍽😄 pic.twitter.com/Bvd14JU4KT — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 15, 2019

Отметим, тренд лайкать в интернете куриные яйца начался с того, что в Instagram появилась страница куриного яйца с одной фотографией, которая набрала рекордное число лайков, обогнав по этому показателю всех мировых знаменитостей.

В данный момент куриное яйцо набрало более 38 миллионов лайков.

Ранее челябинский «Трактор» запустил флешмоб, посвященный куриному яйцу, среди команд Континентальной хоккейной лиги.