«Зенит» не отпускает Леандро Паредеса даже за 30 миллионов евро. Чем так хорош аргентинец? Каковы его сильнейшие игровые навыки? А в чем его недостатки? Зачем вообще он потребовался «Челси»? Nevasport разбирает игру самого дорогого актива петербургского клуба.

Чем хорош Паредес

Паредес крут качеством своей передачи. Культура его паса, техническое исполнение важнейшего футбольного приема от полузащитника находится на топ-уровне. Аргентинец умеет отдавать короткие и средние пасы в условиях прессинга, а также исполнять точные длинные передачи. И все это на низком проценте брака.

Паредес силен мгновенным принятием решений. Вот он находится с мячом, голова поднята, мяч в ногах. Малейшая дырка или открывание партнера в какую-то зону, реакция аргентинца незамедлительна: тут же следует пас — резкий, точный и острый. Паредес не боится принимать нестандартные, сложные решения. В этом он отличается от большинства российских игроков, которые по сто раз подумают, прежде чем сделать смелую передачу.

Паредес видит поле. Мало точно отдать и быть решительным. Нужно заметить ту самую дырку, ту самую зону. Аргентинец видит. Уровень распределения его внимания позволяет Паредесу одновременно выцеплять несколько вариантов и выбирать среди них оптимальный, чаще максимально креативный и опасный для соперника.

Паредес владеет великолепным ударом. У него классно поставлен удар, который сочетает в себе высокую точность и высокую силу. В мировом футболе немного игроков, которые одновременно сильно и точно бьют с «подьема». Именно так умеет Паредес. Возможно, он не так часто пользуется этим инструментом, поскольку прежде всего нацелен на передачу. Но мы помним, например, как точный удар Паредеса в первой части сезона принес «Зениту» победу в Самаре.

Паредес здорово исполняет стандарты. Любые штрафные и угловые выполняются им на качественном уровне — с максимально сложным вращением для соперника. Мяч, пущенный Паредесом со статического положения, одновременно резок и закручен. Такие сложно играть не только защитникам, но и нападающим. Однако сторона атаки знает, в какую точку будет подавать Паредес, а значит имеет преимущество.

Паредес зол и кусач в отборе. Аргентинца можно обвинить в «ленивом режиме» при игре в обороне, когда он предпочитает скорее читать игру соперника, предугадывать ее, чем заполнять зону движением. Однако если Паредес правильно прочитал эпизод, то он решителен и в отборе. Он у него кусачий — Паредес не стесняется резко подкатиться и забрать мяч в жестком единоборстве.

В чем недостатки Паредеса

Паредес перфекционист — он горяч и нетерпелив. Высокие игровые навыки аргентинца порой работают против него. Ожидание того, что эпизод точно находится под твоим контролем и ты выйдешь из единоборства победителем, приводит к жестким фолам и нарушению дисциплины. В своем сознании Паредес не может проиграть. Из-за этого он не держит себя в руках, даже когда у него уже есть желтая карточка. В этот момент он не думает о команде.

Паредес бывает медлительным и ленивым. Если физическая готовность далека от идеала, а мотивация не зашкаливает, аргентинец будет играть на чистых мячах, на своем умении читать игру. Этого будет не хватать команде, ведь современный футбол невероятно атлетичен. Если ты где-то недобежал, тебя за это накажут. Паредес, порой, действительно недобегает.

Зачем он «Челси»

Как видим, игровые достоинства Паредеса с лихвой перевешивают его недостатки: по своим качествам он способен играть в топ-клубе. К тому же, «Челси» возглавляет Маурицио Сарри — большой любитель контроля мяча, коротких и средних передач и комбинационного футбола, в чем и хорош Паредес.

Аргентинец понадобился «Челси» на замену Сеску Фабрегасу, который как раз является максимально похожим прототипом. Паредес слабее Фабрегаса в умении отдать последний пас и в способности держать себя в руках, однако превосходит испанца в уровне исполнения стандартных положений и качестве удара.

Резюме

Учитывая, какими ценами сейчас воротят в мировом футболе, 30 млн евро — за игрока класса Паредеса в расцвете сил, да еще и в середине сезона, — это небольшая цена. «Зенит» вправе просить и сорок. А если бы Паредес засветился летом на чемпионате мира в России и играл бы в Лиге Чемпионов, то его стоимость шла бы от шестидесяти. Но на ЧМ-2018 его не взяли, а «Зенит» в ЛЧ не играет. Сильно навариться на Паредесе не получится, но дешевить, конечно, не стоит.