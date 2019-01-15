Олимпийская чемпионка, легкоатлетка Наталья Антюх возглавила комитет по физической культуре и спорту в Санкт-Петербурге. Соответствующий приказ врио губернатора северной столицы Александра Беглова опубликован на сайте Смольного.

Наталья Антюх выступала за национальную легкоатлетическую сборную в течение 15 лет — с 2001 по 2016 год. Первые Игры она выиграла в беге на 400 метров, но после сменила специализацию и стала заниматься бегом с барьерами. Именно в этой дисциплине она завоевала «золото» Олимпиады 2012 года в Лондоне.

По завершении карьеры спортсменки Антюх заняла пост заместителя директора по методической работе Центра олимпийской подготовки «Школа высшего спортивного мастерства по легкой атлетике».

Павел Белов, женатый на дочери Беглова после назначения последнего на должность врио губернатора Санкт-Петербурга в октябре, отправился в отпуск с последующим увольнением. Временным главой КФИС стала Наталия Сафонова, ранее работавшая заместителем председателя ведомства.