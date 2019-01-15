Главный тренер московского «Динамо» выступил в защиту новичка команды Артура Юсупова перед фанатами бело-синих.

По словам Хохлова, он с удивлением узнал, что часть фанатов «Динамо» негативно отнеслись к тому, что бело-синие подписали Артура Юсупова. Тренер подчеркнул, что Юсупов – динамовец, вырос в этом клубе и делал в нем первые шаги в профессиональном футболе.

Хохлов также отметил, что Юсупов ушел из «Динамо» не по своей воле, а сейчас ради возвращения он пошел на сильное понижение контракта, по сравнению с тем, который был у него в «Ростове».

Тренер «Динамо» добавил, что трансфер Юсупова случился по инициативе тренерского штаба, потому что это качественный футболист, который добавит команде вариативности в центральной зоне.

Напомним, 14 января полузащитник Артур Юсупов снова стал игроком московского «Динамо».

Ранее Юсупов уже выступал за московское «Динамо» с 2009 по 2015 год. Последним клубом полузащитника был петербургский «Зенит», но в нынешнем сезоне он на правах аренды выступал за «Ростов». В составе дончан россиянин провел 13 матчей и сделал одну голевую передачу.