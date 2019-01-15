Уругвайский нападающий «Жироны» Кристиан Стуани может перейти в «Барселону».

Как сообщает Football Espana, каталонский клуб хочет активировать опцию выкупа 32-летнего футболиста за 15 миллионов евро. Отмечается, что уругваец может заменить в «Барселоне» Мунира Эль-Хаддади, который покинул каталонцев и перешел в «Севилью».

Отметим, в текущем сезоне Кристиану Стуани удалось забить 12 голов в 17 встречах испанского чемпионата, таким образом он является третьим голеадором Ла Лиги в данный момент, уступая только Лионелю Месси и Луису Суаресу из «Барселоны», в которую его и сватают.

Ранее сообщалось, что «Барселона» официально завершила сделку по Муниру Эль-Хаддади. Некогда перспективный форвард, которому уже 23 года, перебрался в «Севилью». Сумма трансфера составила порядка миллиона евро.