Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин намерен продолжить карьеру в английском Чемпионшипе. Об этом в эфире «Радио Зенит» рассказал футбольный комментатор Геннадий Орлов.

Ранее сообщалось, что Лодыгин не полетел с сине-бело-голубыми в Катар. Кроме того, вратарь не проходил медосмотр вместе с командой.

«По моим данным, Юрий Лодыгин решил попробовать свои силы в Англии. Правда, это Чемпионшип. Пока об этом еще не сообщают. Пожелаем Юрию успехов», — сказал Орлов.

Напомним, основным вратарем «Зенита» является Андрей Лунёв. Также у петербуржцев есть Михаил Кержаков. Лодыгин осенью получил серьезную травму, из-за которой не играл до конца года.

Согласно данным сайта Transfermarkt, стоимость Лодыгина, игравшего за «Зенит» с 2013 года, составляет 2 миллиона евро.