Бранислав Иванович не поехал на сбор с «Зенитом» из-за «болячки». Об этом в эфире «Радио Зенит» рассказал футбольный комментатор Геннадий Орлов.

«Иванович только 21 января приступит к тренировкам в общей группе. У него была одна болячка, и он делал некоторые манипуляции, но не буду расшифровывать», — сказал эксперт.

В Катар в связи с личными обстоятельствами не полетел также Матиас Краневиттер. Голкипер Юрий Лодыгин, по версии Орлова, и вовсе намерен перейти в английский чемпионшип.

Контракт 34-летнего серба Ивановича с «Зенитом» рассчитан до 30 июня. В СМИ постоянно появляются слухи об интересе к нему со стороны «Барселоны», однако сам футболист отказывается их комментировать. Трансферная стоимость легионера оценивается в 2,5 млн евро.