Выложенное в сеть видео выступления спортивной гимнастки Кэйтлин Охаши покорило интернет: его посмотрели уже более 31,4 млн человек и ретвитнули 150 тысяч человек.
Эмоциональное спортивно-танцевальное выступление с неожиданными шпагатами и внезапными приземлениями состоялось на турнире Under Armour 2019 Collegiate Challenge.
A 🔟 isn’t enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. 🔥 pic.twitter.com/pqUzl7AlUA
— UCLA Gymnastics (@uclagymnastics) 13 января 2019 г.
Выступление Охаши напоминает фильм «Бунтарка» 2006 года с Мисси Перигрим в главной роли. По сюжету главная героиня бунтует против слишком строгих правил в спортивной гимнастике и намеренно их нарушает.