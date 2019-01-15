Выложенное в сеть видео выступления спортивной гимнастки Кэйтлин Охаши покорило интернет: его посмотрели уже более 31,4 млн человек и ретвитнули 150 тысяч человек.

Эмоциональное спортивно-танцевальное выступление с неожиданными шпагатами и внезапными приземлениями состоялось на турнире Under Armour 2019 Collegiate Challenge.

Выступление Охаши напоминает фильм «Бунтарка» 2006 года с Мисси Перигрим в главной роли. По сюжету главная героиня бунтует против слишком строгих правил в спортивной гимнастике и намеренно их нарушает.