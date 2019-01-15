Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн получил в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (0:1). Форвард получил повреждение лодыжки в одном из эпизодов, после чего на ней образовалась большая гематома. Кейн ждет, когда опухоль спадет — тогда можно будет пройти углубленное медицинское обследование, чтобы узнать точные сроки возвращения футболиста. Однако минимум месяц он пропустит.

Это означает, что Кейн может не успеть восстановиться к первому матчу плей-офф Лиги Чемпионов, где в 1/8 финала игрока ждет дортмундская «Боруссия». Стартовый матч двухраундого противостояние состоится 13 февраля на стадионе «Уэмбли».

В текущем сезоне Кейн провел 22 матча в АПЛ, в который сумел забить 14 раз и отдать четыре голевых передачи.