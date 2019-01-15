Отмененный ранее из-за непогоды мужской спринт на этапе кубка мира в Рупольдинге пройдет в один день с женским.

Гонка на 10 км стартует в 13.00 17 января. Женщины побегут 7,5 км в 16.30 мск.

Ранее на неподходящую погоду для биатлона в Германии жаловался Мартен Фуркад. Французский биатлонист сообщил, что принимает участие в немецком этапе уже на протяжении десяти лет, но ни разу не бежал в подходящих условиях.

Также в Рупольдинге состоятся мужская и женская эстафеты и масс-старты. Напомним, что на предыдущем этапе в Оберхофе победителями обеих эстафет стали россияне.