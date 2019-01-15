Чешский вратарь лондонского «Арсенала» Петр Чех принял решение завершить игровую карьеру по завершении текущего сезона. Свое решение, пожалуй, лучший голкипер в истории чешского футбола, сообщил в соцсетях.

Чех отметил, что проводит двадцатый сезон в качестве профессионального футболиста — 20 лет как он подписал первый контракт. «После 15 лет в Премьер-Лиге, где я выиграл все возможные трфоеи, я чувствую, что уже достиг всего, чего желал. Продолжу упорно работать в «Арсенале», дабы взять еще один титул. Сильно ожидаю того что меня ждет на поле, — пишет в твиттере 36-летний Чех.

Напомним, Чех сыграл 124 матч за сборную Чехии. В качестве основного вратаря он побывал на четырех чемпионатах Европы и на одном чемпионате мира.

В текущем сезон голкипер по большей части находится на скамейке запасных. В качестве основного вратаря «Арсенала» он сыграл семь матчей в чемпионате Англии и пропустил девять мячей.