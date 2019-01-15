Во Владивостоке завершился матч между местным «Адмиралом» и финским «Йокеритом». Игра завершилась крупной победой хозяев со счетом 4:1, который забил четыре безответных шайбы, проигрывая по ходу встречи.

Домашняя команда пропустил первой. На четвертой минуте первого периоде «Йокерит» вышел вперед благодаря шайбе Никласа Йенсена. Во втором периоде «Адмирал» смог восстановить равновесие с помощью шайбы Войтеха Полака. Уже на 46-й минуте владивостокцы вышли вперед с помощью шайбы Константина Глазачева.

В третьем периоде за 2 минуты до сирены Сергей Коньков сделал преимущество «Адмирала» крупнее. А жирную кляксу в игре броском по пустым воротам поставил Александр Стрельцов.