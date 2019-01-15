В Хабаровске ярославкий «Локомотив» нанес поражение «Амуру» в регулярном чемпионате КХЛ. Команда Дмитрий Квартальнова победила со счетом 2:0. Очередной «сухой матч» за «Локомотив» провел вратарь Илья Коновалов. Теперь в его активе восемь игр без пропущенных шайб со старта сезоне, да и вообще — за карьеру в КХЛ. По показателю текущего чемпионата Коновалов делить первое место по количеству шатаутов с армейскими вратарями — Ларсом Юханссоном из ЦСКА и Игорем Шестеркиным из СКА.

Голевые события в матче развивались в первых двух периодах. На 16-й минуте матча Брендон Козун вывел ярославцев вперед. На 34-й минуте игры лучший бомбардир МЧМ-2019 Григорий Денисенко забросил еще одну шайбу «Локомотива».

Любопытно, что «Амур» не может забить «Локомотиву» второй матч подряд. В начале декабря команды встречались в Хабровске, ярославский клуб победил со счетом 3:0.