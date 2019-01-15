Обезглавленный с октября петербургский комитет по физкультуре и спорту обрел нового главу. Точнее, новую. Ею стала олимпийская чемпионка по легкой атлетике Наталья Антюх. В условиях грядущих чемпионатов мира по нескольким видам спорта, матчей Евро-2020 и множества не столь масштабных спортивных событий перед главой КФИС северной столицы стоит достаточно задач. Справиться с ними под силу только чемпиону.

На это надеются и в Смольном. Так, представляя спорткомитету новую начальницу, вице-губернатор Анна Митятина отметила, что именно «колоссальный спортивный опыт поможет новому руководителю в решении поставленных перед ведомством социально-значимых задач».

Антюх родилась в Ленинграде и в интервью не раз говорила, что не представляет жизни в Москве, хотя открыть там, например, спортивную школу гораздо легче. Детский спорт вообще представляет большой интерес для Натальи Николаевны. Еще в интервью «Собаке.ру» в 2013 году она называла это «проблемой, которую хочется решать» и утверждала, что у нее есть мысли на этот счет. Последние два года она отдала работе замдиректора по методической работе в Центре олимпийской подготовки «Школа высшего спортивного мастерства по легкой атлетике».

Опыт преодоления у спортсменки есть: после двух бронзовых медалей Игр 2004 года она провалила отборочный чемпионат России, упав за несколько метров до финиша, и не поехала в Пекин. Вместо того, чтобы предаваться унынию, Наталья Антюх сменила дисциплину с гладкого бега на бег с барьерами, что принесло свои плоды. В 2012 году она взяла «золото» в Лондоне.

В предыдущих интервью Антюх говорила, что со своим характером надолго бы у власти не задержалась. Петербургу в ближайшие годы предстоит провести множество спортивных мероприятий: в 2020 году в городе на Неве пройдут матчи чемпионата Европы по футболу, «Газпром Арена» мечтает принять финал Лиги чемпионов в 2021 году, идут разговоры о ЧМ по волейболу в 2022-м, решен вопрос о ЧМ по хоккею в 2023-м. Как справится с этой лавиной в том числе спорткомитет — покажет время.