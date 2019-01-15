В Курортном районе Санкт-Петербурга появилась новая лыжная трасса: она протянулась вдоль Финского залива от пляжа «Дубковский» до санатория «Дюны». Протяженность трассы составила 4 км в одну сторону.

Сообщается, что подготовкой дистанции занимались сотрудники базы проката сестрорецкого парка культуры и отдыха «Дубки». Директор ПКиО «Дубки» Владимир Анисимов пообещал, что трасса всегда будет поддерживаться в хорошем состоянии независимо от погодных условий.

Покататься на лыжах смогут все желающие: база проката парка будет работать ежедневно без выходных. Помимо лыж, любители активного отдыха смогут воспользоваться финскими санями и «ватрушками».

Для того, чтобы отдыхающие не сбились с пути, на протяжении всего маршрута установлены красные флажки, которые располагаются на расстоянии 50 м друг от друга.

Напомним, ранее Nevasport рассказывал, где ещё можно покататься на лыжах в Санкт-Петербурге и области.