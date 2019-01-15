Двукратная чемпионка мира фигуристка Евгения Медведева рассказала о своём желании вернуться в Россию. Перед началом текущего сезона спортсменка переехала жить в Торонто, чтобы тренироваться под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

Фигуристка призналась, что в будущем хотела бы жить в России. По словам Медведевой, она может жить за границей только тогда, когда понимает, что впоследствии сможет вернуться в родную страну.

Напомним, под руководством Брайана Орсера Медведева пока не смогла одержать ни одной победы. Фигуристка приняла участие в двух этапах Гран-при, но не смогла выйти в финал. Также спортсменка выступила на турнире серии ISU Challenger, но уступила победу американке Брейди Теннел. На чемпионате России, который прошёл в Саранске, фигуристка вновь выступила неудачно и не смогла отобраться в состав команды на чемпионат Европы.