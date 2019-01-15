Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал о проблемах финской спортсменки Кайсы Мякяряйнен. После четырёх этапов Кубка мира биатлонистка занимает лишь восьмое место в общем зачёте.

Хованцев рассказал, что работал с Мякяряйнен и знает, в чем заключается причина её неудачных выступлений. По словам специалиста, финская спортсменка обращалась к нему за помощью. Хованцев пояснил, что биатлонистка допускает ошибки на стрельбе, так как слишком сильно концентрируется на мишени. «Она теряет то, что очень важно до момента выстрела», — сообщил тренер.

Напомним, Мякяряйнен является трёхкратной победительницей общего зачёта Кубка мира. Также в активе биатлонистки золотая медаль гонки преследования на чемпионате мира 2011 года.

В четверг, 17 января, в Рупольдинге стартует пятый этап Кубка мира: состоятся женская и мужская спринтерские гонки.