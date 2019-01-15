Защитник футбольного клуба «Зенит» Евгений Чернов покинул команду и отправился на просмотр в екатеринбургский «Урал».

Срок действия контракта игрока истёк, новое соглашение с клубом подписано не было. Напомним, футболист присоединился к составу сине-бело-голубых в 2016 году. В текущем сезоне Чернов принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги, однако не отметился результативными действиями.

Напомним, ранее агент Чернова Александр Маньяков сообщил, что футболистом интересуются не только в российских клубах, но и в Европе. Специалист отметил, что на данный момент ведутся переговоры с руководством нескольких команд. Также на этой неделе запланирован ряд встреч с представителями клубов РПЛ. Окончательное решение по будущему Чернова должно быть принято до 25 января.