Голкипер футбольного клуба «Зенит» Юрий Лодыгин может покинуть Санкт-Петербург. Одним из возможных вариантов продолжения его карьеры является переход в английский клуб «Ноттингем Форест».

Ранее известный спортивный комментатор Геннадий Орлов сообщал, что Лодыгин может усилить одну из команд Чемпионшипа — второй по силе английской лиги. Неофициальный «Твиттер» «Ноттингема» сообщил об интересе команды к российскому голкиперу.

RUMOR! El Forest interesado en el portero del Zenit, Yuri Lodygin. Él mismo ha confirmado el interés del Forest y su intención de irse. 🌳🌳 #NFFCpic.twitter.com/cyWGDt3FJG — Nottingham Forest FC (@Nottingham_MI) January 15, 2019

Напомним, основным вратарем «Зенита» является Андрей Лунёв. Также в составе петербургского клуба есть голкипер Михаил Кержаков. Лодыгин осенью получил серьезную травму, из-за которой не играл до конца года.

Согласно данным сайта Transfermarkt, стоимость Лодыгина, игравшего за «Зенит» с 2013 года, составляет 2 миллиона евро.