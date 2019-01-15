Полиция не стала принимать заявление экс-игрока петербургского «Зенита» Александра Кержакова о подготовке покушения на его жизнь.

Об этом сообщила супруга бывшего футболиста Милана Тюльпанова. Отвечая на вопросы подписчиков, Тюльпанова рассказала, что заявление Кержакова было отклонено полицией.

Отметим, ранее Тюльпанова уже заявляла, что не покушается на жизнь своего мужа. На своей странице в «Инстаграме» Тюльпанова опубликовала фото и сообщила, чтоКержаков написал на неё заявление, так как предполагает, что она планирует заказное убийство мужа. «Никто не покушается на твою драгоценную жизнь», — сказала Милана.

Напомним, Кержаков не хотел отдавать сына и Милане: даже после решения суда он отказался передавать ребёнка матери. Однако в итоге Тюльпановой всё уже удалось вернуть сына домой.