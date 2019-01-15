Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак сообщил, что ждёт, когда состав команды усилится новыми игроками.

На своей странице в «Инстаграме» Семак ответил на комментарий подписчика о возможных приобретениях «Зенита». «Сергей Богданович, мы ждём трансферы», — написал фолловер. «Я тоже», — ответил главный тренер сине-бело-голубых.

Напомним, к данному моменту «Зенит» не подписал ни одного нового игрока в текущее трансферное окно. Ранее сообщалось, что руководство петербургской команды проявляет интерес к игроку сборной Аргентины и португальского «Спортинга» Маркосу Акунье.

Также стало известно, что в сферу интересов «Зенита» также попал защтник «Бенфики» Алехандро Гримальдо. Руководство петербуржцев готово предложить португальской команде 16 миллионов евро за испанского футболиста.