Нападающий хоккейного клуба «Нефтехимик» Ярослав Косов устроил пьяный дебош в одном из отелей Казани. Как сообщают СМИ, инцидент произошёл 30 декабря. Хоккеист, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ходил по коридорам отеля и громко ругался матом, а в ответ на просьбу прекратить ответил отказом.

Сотрудники отеля вызвали полицию, в результате чего Косов был доставлен в отделение. В его отношении был составлен протокол по статье «мелкое хулиганство». Игроку выписали штраф в размере 500 рублей и отпустили.

После произошедшего инцидента хоккеист был исключен из состава команды на сайте Континентальной хоккейной лиги. Однако никаких официальных заявлений о расторжении контракта «Нефтехимик» пока не делал.

Напомним, ранее из «Нефтехимика» был уволен главный тренер Андрей Назаров, объяснивший ранее неудачи своей команды трезвостью молодых хоккеистов.